Опубликованы фото жуткого ДТП в Киеве: четверо погибших и груда железа

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Стали известны подробности жуткого ДТП на Троещине, которое произошла в Киеве рано утром 14 июля. Чтобы извлечь из машины тела четырех погибших юношей и девушек, спасателям пришлось разрезать груду железа пополам.

19-летний водитель Mitsubishi Lancer ехал со стороны Московского моста в направлении Керченской площади. По каким-то причинам он не заметил перед собой припаркованную фуру Renault, сообщает столичное УГАИ.

В машине было четверо 19-летних – два парня и две девушки. Чтобы извлечь трупы из машины, ее остатки пришлось разрезать пополам. По словам медиков, у пассажиров не было никакого шанса выжить.

Одному из ребят снесло голову, другому оторвало руку, а девушки, которые сидели на заднем сиденье, погибли от многочисленных травм.

"Никто из них даже не понял, что произошло, смерть наступила мгновенно", - резюмировали медики.

Что стало причиной этой страшной аварии, будет выяснять следствие. Но как отметили эксперты, следов торможения вблизи фуры нет. По характеру повреждения можно сказать, что скорость была превышена в несколько раз. Кроме того, в машине была найдена бутылка виски.

Как ранее писал Главред, по данным ГАИ "14 июля в четыре утра в столице на проспекте Ватутина, 2, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, следуя со стороны Московского моста в направлении Керченской площади, совершил наезд на припаркованный в крайней правой полосе движения автомобиль Renault Magnum 480 с полуприцепом Klegefranc 1A. В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля Mitsubishi погибли на месте происшествия".

фото: УГАИ в Киеве

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