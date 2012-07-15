В Бразили устроили антигейский парад: пришло миллион человек

В одном из крупнейших городов Бразилии - Сан-Паулу прошел традиционный ежегодный «Марш во имя Иисуса», который проводится в ответ на гей-парад, и собрал по официальным данным более миллиона человек.

Организаторы уверяют, что число людей, которые прошли шествием через центральные улицы города, значительно больше озвученного и называют «Марш во имя Иисуса» 2012 года «крупнейшим христианским событием в мире» и обещают на будущий год собрать еще больше народу, сообщает TVnet.lv.

Бразилия является лидером по количеству католиков, а также одной из первых стран в мире по числу представителей различных ветвей христианства.

Ранее «Главред» сообщал, что 21 мая в Киеве запретили проведение гей-парада, при этом несколько его организатор были избиты группой неизвестных.

фото: marchaparajesus.com.br

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