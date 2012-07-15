Сегодня состоятся три матча чемпионата Украины по футболу

{1-} В воскресенье, 15 июля, матчами в Днепропетровске, Полтаве и Донецке закончится первый тур Чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

«Днепр» - «Таврия»

Воскресенье, 15 июля, 19:30

Днепропетровск, стадион «Днепр-Арена»

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Прямая трансляция на канале 2+2

Статистика: +24=10-6 (59-30)

Потери: Кулаков (травма), Стринич, Матеус (оба - дисквалификация)

«Шахтер» - «Арсенал»

Воскресенье, 15 июля, 19:00

Донецк, стадион «Донбасс Арена»

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Прямая трансляция на канале Футбол и Первом Национальном

Статистика: +20=9-5 (60-24)

Потери: Полянский, Федецкий, Чигринский (все - травма)

«Ворскла» - «Кривбасс»

Воскресенье, 15 июля, 17:00

Полтава, стадион «Ворскла» имени Бутовского

Арбитр: Сергей Даньковский (Киев)

Прямая трансляция на канале «Футбол»

Статистика: +11=11-10 (36-35)

Матч между "Ворсклой" и "Кривбассом" завершился 0:1 (0:0) в пользу гостей. Гол: Антонов, 86.

Предупреждение: Маркоски (45); Янузи (64); Чеснаков (66) - Матич (49); Еслинек (68); Петров (90)



Удален: Долганский (84)

фото: fcdnipro.ua

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