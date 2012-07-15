Сегодня состоятся три матча чемпионата Украины по футболу

{1-} В воскресенье, 15 июля, матчами в Днепропетровске, Полтаве и Донецке закончится первый тур Чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.
«Днепр» - «Таврия»
Воскресенье, 15 июля, 19:30
Днепропетровск, стадион «Днепр-Арена»
Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Прямая трансляция на канале 2+2
Статистика: +24=10-6 (59-30)
Потери: Кулаков (травма), Стринич, Матеус (оба - дисквалификация)
«Шахтер» - «Арсенал»
Воскресенье, 15 июля, 19:00
Донецк, стадион «Донбасс Арена»
Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)
Прямая трансляция на канале Футбол и Первом Национальном
Статистика: +20=9-5 (60-24)
Потери: Полянский, Федецкий, Чигринский (все - травма)
«Ворскла» - «Кривбасс»
Воскресенье, 15 июля, 17:00
Полтава, стадион «Ворскла» имени Бутовского
Арбитр: Сергей Даньковский (Киев)
Прямая трансляция на канале «Футбол»
Статистика: +11=11-10 (36-35)
Матч между "Ворсклой" и "Кривбассом" завершился 0:1 (0:0) в пользу гостей. Гол: Антонов, 86.
Предупреждение: Маркоски (45); Янузи (64); Чеснаков (66) - Матич (49); Еслинек (68); Петров (90)
Удален: Долганский (84)
фото: fcdnipro.ua
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