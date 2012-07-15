«Кривбасс» в гостях у «Ворсклы» выиграл 1:0

{1-} В состоявшемся в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Бутовского матче ЧУ между «Ворсклой» и «Кривбассом» победа досталась гостям – 0:1

Арбитр матча Сергей Даньковский на 87-й минуте зафиксировал взятие ворот Антоновым.

Ворскла - Кривбасс - 0:1

«Днепр» в меньшинстве уверенно выиграл у «Таврии» 3:1. Видео всех голов

Предупреждение: Маркоски (45); Янузи (64); Чеснаков (66) - Матич (49); Еслинек (68); Петров (90)

Удален: Долганский (84)

Начало матча: 17:00.

Ворскла: Долганский - Даллку, Матвеев, Чеснаков, Сапай, Кривошеенко (Чичиков, 73), Маркоски (Милько, 77), Красноперов, Пичкур (Будник, 79), Безус, Янузи

Тренер: Вадим Евтушеко

Кривбасс: Штанько - Лобжанидзе, Шершун, Петров, Федорив (Сердюк, 81), Матич, Канкава, Пашаев (Еслинек, 46), Валеев, Бартулович, Самодин.

Также напомним, что сегодня состоятся еще два матча.

«Днепр» - «Таврия»

Воскресенье, 15 июля, 19:30

Днепропетровск, стадион «Днепр-Арена»

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Прямая трансляция на канале «2+2»

«Шахтер» разгромил Арсенал 6:0. Видео всех голов

«Шахтер» - «Арсенал»

Воскресенье, 15 июля, 19:00

Донецк, стадион «Донбасс Арена»

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Прямая трансляция на канале «Футбол» и «Первом Национальном»

фото: vorskla.com.ua

Тренер: Олег Таран

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