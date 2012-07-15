«Шахтер» разгромил Арсенал 6:0. Видео всех голов

В центральном матче первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором действующий чемпион – донецкий «Шахтер» принимал амбициозный киевский «Арсенал», победа досталась горнякам 6:0.
Героем матча с «Арсеналом» стал горняк Генрих Мхитарян, сообщает Спорт.bigmir.net
Шахтер - Арсенал - 6:0
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Голы: Мхитарян (14, 31); Селезнев (34); Тейшейра (39); Илсиньо (66); Девич (90+5, пен)
Предупреждение: Миколюнас (8); Рафаэль (85)
Начало матча: 19:00. Арбитр: Юрий Можаровский
«Шахтер»: Пятов - Срна, Ракицкий, Кучер, Шевчук, Хюбшман, Фернандиньо, Дуглас Коста (Илсиньо, 63), Тейшейра (Девич, 69), Мхитарян, Селезнев (Эдуардо, 63)
Тренер: Мирча Луческу
«Арсенал»: Боровик - Полевой, Симоненко, Рафаэль, Миколюнас (Хомин, 46), Шахов, Флореску, Леандро (Адийя, 69), Старгородский, Шацких, Гоменюк (Мазилу, 57)
Тренер: Леонид Кучук
1:0. Гол Мхитаряна2:0. 2:0. Гол Мхитаряна3:0. 3:0. Гол Селезнева4:0. 4:0. Гол Тейшейры5:0. 5:0. Гол Илсиньо
Гол Девича. 6:0
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