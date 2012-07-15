«Днепр» в меньшинстве уверенно выиграл у «Таврии» 3:1. Видео всех голов

В воскресенье, 15 июля, матчем между «Днепром» и «Таврией» завершился первый тур Украинской Премьер-лиги. Заслуженную победу празднуют днепряне – 3:1.

При этом более часа они играли в меньшинстве – за 30-й минуте антигерой матча Евгений Коноплянка умудрился схлопотать второй горчичник и уйти с поля, а до этого он не забил пенальти.

«Днепр» - «Таврия» - 3:1

Голы: Джулиано (3, 57); Денисов (74) - Фещук (87)

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Предупреждение: Джулиано (3); Коноплянка (20) - Буссаиди (49)

Удален: Коноплянка (30)

На 23-й минуте Коноплянка не реализовал пенальти (мимо)

Начало матча: 19:30. Арбитр: Сергей Бойко

«Днепр»: Лаштувка - Мандзюк, Мазух, Чеберячко, Денисов - Ротань (Алиев, 81), Боатенг, Джулиано (Кравченко, 76), Олейник (Одибе, 69), Коноплянка - Зозуля

Тренер: Хуанде Рамос

«Таврия»: Погорелый - Романчук (Путраш, 46), Аделейе, Буссаиди, Гуменюк, Любичич, Не (Фещук, 58), Гомес, Назаренко, Калиниченко, Шиндер

Тренер: Олег Лужный.

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