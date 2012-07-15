«Днепр» в меньшинстве уверенно выиграл у «Таврии» 3:1. Видео всех голов

В воскресенье, 15 июля, матчем между «Днепром» и «Таврией» завершился первый тур Украинской Премьер-лиги. Заслуженную победу празднуют днепряне – 3:1.
При этом более часа они играли в меньшинстве – за 30-й минуте антигерой матча Евгений Коноплянка умудрился схлопотать второй горчичник и уйти с поля, а до этого он не забил пенальти.
«Днепр» - «Таврия» - 3:1
Голы: Джулиано (3, 57); Денисов (74) - Фещук (87)
Также смотрите: «Шахтер» разгромил Арсенал 6:0. Видео всех голов
Предупреждение: Джулиано (3); Коноплянка (20) - Буссаиди (49)
Удален: Коноплянка (30)
На 23-й минуте Коноплянка не реализовал пенальти (мимо)
Начало матча: 19:30. Арбитр: Сергей Бойко
«Днепр»: Лаштувка - Мандзюк, Мазух, Чеберячко, Денисов - Ротань (Алиев, 81), Боатенг, Джулиано (Кравченко, 76), Олейник (Одибе, 69), Коноплянка - Зозуля
Тренер: Хуанде Рамос
«Таврия»: Погорелый - Романчук (Путраш, 46), Аделейе, Буссаиди, Гуменюк, Любичич, Не (Фещук, 58), Гомес, Назаренко, Калиниченко, Шиндер
Тренер: Олег Лужный.
Новости по теме:
«Шахтер» разгромил Арсенал 6:0. Видео всех голов
«Кривбасс» в гостях у «Ворсклы» выиграл 1:0
«Динамо» начало чемпионат Украины с победы на последних минутах