Поезд «Баку – Харьков» опоздал из-за несостоявшегося теракта?

В Дагестане из-за подрыва железнодорожного полотна задержан на 2,5 часа поезд «Баку - Харьков». Об этом УНИАНу сообщил начальник службы по связям с общественностью Северокавказской железной дороги РЖД Владимир Сверщевский. «Из-за подрыва железнодорожного полотна в Дагестане задержан на 2,5 часа поезд «Баку - Харьков», - сказал Сверщевский. Он подчеркнул, что опасности для пассажиров нет. По его словам, администрация железной дороги сделает все необходимое, чтобы поезд вошел в график. Сверщевский добавил, что сейчас полотно заканчивают осматривать силовики, и как только эта работа будет выполнена, состав отправится по маршруту. По его словам, более тяжелых последствий удалось избежать благодаря бдительности машинистов локомотивов, прошедших по этому маршруту ранее. Взрыв прошел без ущерба для подъездного состава. Взрывное устройство неустановленного образца сработало в 8:50 по московскому времени недалеко от станции Инчхе. В пресс-службе линейного управления внутренних дел на транспорте Махачкалы заявили, что взрыв был вызван искусственно, для предотвращения более крупного теракта, пишет Newsru. Взрыв повредил около полуметра рельса, добавили в Махачкалинском отделении железной дороги. Пассажирский поезд «Баку – Харьков», остановили в Дербенте.