Лоси спровоцировали два ДТП в Эстонии

{1-} Выбежавшие на дорогу лоси спровоцировали за несколько дней два ДТП в Эстонии, сообщает Delfi со ссылкой на агентство BNS.

Первый инцидент произошел в пятницу, 13 июля. На трассе Таллинн-Тарту-Выру-Лухама в Пыльваском уезде с животным столкнулся автомобиль Citroen Berlingo. 49-летний водитель машины был доставлен в больницу, о судьбе лося не сообщается, пишет Лента.ру.

На следующий день, 14 июля, на шоссе Козе-Ягала с лосем столкнулся Volkswagen Golf. В результате аварии пострадал годовалый ребенок и его 32-летняя мать, находившаяся за рулем. Скорая помощь доставила их в больницу. Лось погиб на месте, его тушу с места происшествия убрали охотники.

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