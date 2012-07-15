"Бурановская бабушка" вступилась за Pussy Riot

{1-}Одна из участниц коллектива "Бурановские бабушки" встала на защиту скандально известных Pussy Riot.

Как рассказала в интервью "Известиям" Наталья Пугачева, она слышала об истории Pussy Riot и жалеет участниц панк-группы, почти четыре месяца находящихся в тюрьме.

"Жалко мне этих девчонок, они же, наверное, сами не ведали, что творили. Но только Бог им судья. Надеюсь, они найдут свой истинный путь в жизни", — заключила 76-летняя участница фолк-группы, получившей 2-е место на "Евровидении", сообщает Росбалт.

Как сообщалось, процесс по делу в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, обвиняемых в хулиганстве в Храме Христа Спасителя, начнется 20 июля. Уголовное дело будет рассматривать судья Марина Сырова. В этот день состоятся предварительные слушания, которые проводятся судьей единолично и в закрытом режиме заседания. По итогам предварительных слушаний судья назначит дату рассмотрения дела по существу.

Напомним, прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней Надежды Толоконниковой, 29-летней Екатерины Самуцевич и 24-летней Марии Алехиной. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).



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