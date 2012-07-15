В Украине объявлено штормовое предупреждение

{1-} В Киеве, центральных, северных и западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС.

В понедельник, 16 июля, в Киеве и по области грозы, местами шквалы 15-20 м / с, днем в отдельных районах град.

Кроме того, в Украине, кроме Крыма, Приазовья, Луганской и Донецкой областей, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, в центральных областях, а днем и в Харьковской области местами сильные ливни.

Отметим, ранее Украинский гидрометеорологический центр предупредил о высокой пожароопасности в южных, центральных и восточных областях Украины.

Фото: zn.ua

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