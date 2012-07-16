По Польше пронесся мощный смерч: есть жертвы

Север Польши в субботу оказался под ударом мощных ураганов и смерчей, один человек погиб и девять ранены, передает польское телевидение. Бури и ураганы, зачастую с градом, бушуют в ряде регионов Польши уже вторую неделю. Стихия ранее повредила участок шоссейной дороги на юге страны, в городке Биштынек на северо-востоке град размером с куриное яйцо повредил почти все черепичные крыши.

В субботу основной удар стихии пришелся на северные и северо-западные районы страны. В Куявско-Поморском воеводстве дерево упало от ветра на дачный домик - пострадали четыре человека, в том числе ребенок. В расположенном на берегу Балтийского моря Поморском воеводстве ранения получили пять человек. Смерч разрушил дачный домик, в результате погиб один человек, сообщили местные власти.

Во многих районах ветер посрывал с домов крыши. Всего пострадало несколько сотен домов. Идет оценка нанесенного непогодой ущерба, передает РИА «Новости».

Фото, видео: naszemiasto.pl, youtube.com, fakty.ictv.ua

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