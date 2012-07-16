Скончалась знаменитая актриса Селеста Холм

{1-} В США на 96-м году жизни ушла из жизни американская кинодива и обладательница премии Оскар Селеста Холм. Об этом сообщила ее племянница Эми Филлипс.

Как сообщается, звезда Бродвея две недели назад была доставлена в одну из больниц Нью-Йорка после пожара, случившегося на Манхэттене в квартире ее соседа - голливудского актера Роберта Де Ниро. Ей поставили диагноз обезвоживание.

В пятницу Холм попросила мужа забрать ее из больницы домой, где в окружении членов семьи актриса и провела последние дни жизни. «Я думаю, она хотела быть именно здесь, у себя дома, среди людей, которые ее любили», - рассказала Филлипс,пишут Вести.ru.

Селеста Холм родилась в 1917 году в Нью-Йорке в семье норвежского страхового агента и американской художницы. Азы актерского мастерства она постигала в Чикагском университете. Актриса дебютировала на театральных подмостках Бродвея в 1938 году, а через 8 лет Холм впервые появилась на экранах кинотеатро - в фильме Три маленькие девочки в голубом (1946).

Актриса снялась почти в 90 кинолентах. Зрители знают ее по таким картинам, как Все о Еве (1950), Высшее общество (1956) и Том Сойер (1973). Однако всемирное признание принесла ей роль в драме режиссера Элиа Казаны Джентльменское соглашение (1947), за которую она была удостоена премий Оскар и Золотой глобус как Лучшая актриса второго плана.

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