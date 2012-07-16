По Черкасской области пронесся ураган, погиб человек

Днем 15 июля по территории Черкасской области пронесся ураган с ливнем и шквалистым ветром.

По предварительным данным погиб один человек, без электричества остались 25 населенных пунктов, ветром сорвало кровли 50 зданий, сообщает МЧС.

По данным ведомства, больше всего пострадал Канев. Там ветер вырвал 50 деревьев, повредил крыши десятка домов. Сейчас город обесточен, проблемы со связью.

Кроме Канева пострадали Каневский, Звенигородский и Чернобаевский районы. Там также десятки вырванных деревьев и поврежденных крыш. Информации о пострадавших пока не поступало.

К работам по восстановлению электроснабжения привлечены 72 человека и 15 единиц техники.

Причиненный ущерб устанавливается.

Как ранее писал Главред, 16 июля сильно пострадал от урагана cевер Польши. Один человек погиб и девять ранены. Бури и ураганы, зачастую с градом, бушуют в ряде регионов Польши уже вторую неделю. Стихия ранее повредила участок шоссейной дороги на юге страны, в городке Биштынек на северо-востоке град размером с куриное яйцо повредил почти все черепичные крыши.

фото, видео ubr.ua, fakty.ictv.ua

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