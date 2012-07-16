В Житомире подозреваемого в убийстве выпустили из СИЗО

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Одного из задержанных по подозрению в совершении убийства семьи предпринимателя в Житомире выпустили из-под стражи по ходатайству его односельчан и «другим обстоятельствам».
Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, информирует УНИАН. У мужчины взята подписка о невыезде.
"Жители села, в котором проживает один из задержанных, настаивают на том, что их односельчанин не причастен к совершению преступления", – сообщает пресс-служба.
В настоящее время прокуратура проводит проверку законности задержания всех подозреваемых в совершении убийства.
"Что касается непосредственного организатора и исполнителя, то причастность к преступлению следствием доказана, они находятся под стражей. Проведение досудебного следствия и в дальнейшем находится на контроле прокуратуры области", - отметила руководитель пресс-службы ведомства.
Как ранее писал Главред, утром 1 июля в Житомире неизвестные расстреляли семью предпринимателя. Погибли 50-летняя жена и 6-летний внук. 27-летняя дочь предпринимателя была госпитализирована. Самого хозяина в то время не было дома.
Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по п.п. 1,2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более человек, малолетнего ребенка), ч. 2. ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По подозрению в совершении убийства были задержаны три человека.
фото: iskra-news.info
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