Штормовое предупреждение объявлено по Киеву и всей Украине

{1-}

Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение на 16 июля по всей территории Украины, кроме Крыма, Приазовья, Луганской и Донецкой областей, а также по Киевской области.

По данным ведомства в Киеве и по области 16 июля ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м / с, днем в отдельных районах град.

По Украине, кроме Крыма и восточных областей пройдут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, в центральных областях, а днем и в Харьковской области местами сильные ливни.

Как ранее писал Главред, 15 июля в Черкасской области пронесся ураган, в результате которого погиб один человек, без электричества остались 25 населенных пунктов, ветром сорвало кровли 50 зданий.

фото, видео ubr.ua, fakty.ictv.ua

Новости по теме:

По Черкасской области пронесся ураган, погиб человек

По Польше пронесся мощный смерч: есть жертвы

На Москву обрушилась сильная буря, есть жертвы

Стихия в Луцке: затоплены улицы и дома

Потоп в Одессе грозит загрязнить Черное море