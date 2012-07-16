Погибшие в Кривом Роге спортсмены летали на самодельном дельтаплане

В Кривом Роге насмерть при падении мотодельтаплана 14 июля разбились 56-летний Владимир, который управлял воздушным аппаратом, и 19-летний Дмитрий. По слухам, он совершали полет, чтобы сфотографировать фейерверк в честь Дня металлурга, сообщает Сегодня.

Трагедия произошла около 22.20 на заброшенном военном аэродроме Долгинцево.

«Они летали на двухместном аппарате, Владимир собрал его самостоятельно. Он недавно начал увлекаться этим спортом»,— рассказал местный мотодельтапланист Леонид.

По словам любителей экстремальных видом спорта, аэродром Долгинцево уже много лет привлекает любителей острых ощущений. Тут собираются не только дельтапланеристы, но и байкеры.

Однако с 15 июля на заброшенном аэродроме стало тихо, полеты и тренировки прекращены.

«Из-за ЧП правоохранители проводят проверку, поэтому там пока не полетаешь. Можно полетать на территории криворожского международного аэродрома, но там нужно разрешение. Поэтому полет будут платный. А вообще эта техника взлетает с любого поля», — рассказал криворожский мотодельтапланерист Александр.

По мнению спортсменов, в подобных полетах разбиваются либо новички, либо профессионалы. «Первые гибнут потому, что не освоили тонкости управления аппаратом, а вторые — на 100% уверены, что благодаря их опыту с ними уже ничего не произойдет», — пояснил мотодельтапланист Игорь Игнатьев.

Экстремальный спорт очень популярен в Кривом Роге. Продажа мотодельтапланов идет очень активно. В то время как новые аппараты, стоимость которых оценивают в 12 тысяч евро, не пользуются спросом, то б/у (стоимость около $5 тысяч) разлетаются как горячие пирожки. «Я продал мотодельтаплан еще год назад, а мне постоянно, чуть ли каждую неделю, звонят и интересуются аппаратом»,— рассказал криворожанин Андрей.

Как ранее писал Главред, трагедия в Кривом Роге уже вторая подобная за неделю. 8 июля в Киеве на Трухановом острове разбился параплан: два человека погибли на месте, еще один пострадавший скончалась в больнице от полученных травм.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело, а прокуратура заявила, что в ближайшее время усиленно проверять всех пилотов сверхлегких самолетов, дельтапланов и воздушных шаров. Особенно на черноморском побережье, где в летние месяцы много всяких летучих аттракционов.

фото: avsim.su

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