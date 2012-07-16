Погибшие в Кривом Роге спортсмены летали на самодельном дельтаплане

16 июля 2012, 08:29

В Кривом Роге насмерть при падении мотодельтаплана 14 июля разбились 56-летний Владимир, который управлял воздушным аппаратом, и 19-летний Дмитрий. По слухам, он совершали полет, чтобы сфотографировать фейерверк в честь Дня металлурга, сообщает Сегодня.

 Трагедия произошла около 22.20 на заброшенном военном аэродроме Долгинцево.

 

«Они летали на двухместном аппарате, Владимир собрал его самостоятельно. Он недавно начал увлекаться этим спортом»,— рассказал местный мотодельтапланист Леонид.

По словам любителей экстремальных видом спорта, аэродром Долгинцево уже много лет привлекает любителей острых ощущений. Тут собираются не только дельтапланеристы, но и байкеры.

Однако с 15 июля на заброшенном аэродроме стало тихо, полеты и тренировки прекращены.

 «Из-за ЧП правоохранители проводят проверку, поэтому там пока не полетаешь. Можно полетать на территории криворожского международного аэродрома, но там нужно разрешение. Поэтому полет будут платный. А вообще эта техника взлетает с любого поля», — рассказал криворожский мотодельтапланерист Александр.

По мнению спортсменов, в подобных полетах разбиваются либо новички, либо профессионалы. «Первые гибнут потому, что не освоили тонкости управления аппаратом, а вторые — на 100% уверены, что благодаря их опыту с ними уже ничего не произойдет», — пояснил мотодельтапланист Игорь Игнатьев.

Экстремальный спорт очень популярен в Кривом Роге. Продажа мотодельтапланов идет очень активно. В то время как новые аппараты, стоимость которых оценивают в 12 тысяч евро, не пользуются спросом, то б/у (стоимость около $5 тысяч) разлетаются как горячие пирожки. «Я продал мотодельтаплан еще год назад, а мне постоянно, чуть ли каждую неделю, звонят и интересуются аппаратом»,— рассказал криворожанин Андрей.

Как ранее писал Главред, трагедия в Кривом Роге уже вторая подобная за неделю. 8 июля в Киеве на Трухановом острове разбился параплан: два человека погибли на месте, еще один пострадавший скончалась в больнице от полученных травм.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело, а прокуратура заявила, что в ближайшее время усиленно проверять всех пилотов сверхлегких самолетов, дельтапланов и воздушных шаров. Особенно на черноморском побережье, где в летние месяцы много всяких летучих аттракционов.

фото: avsim.su

Новости по теме:

В Кривом Роге разбился дельтаплан, двое погибших

В Черкасской области взорвался мотодельтаплан

Очевидцы рассказали подробности гибели парапланеристов в Киеве

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять