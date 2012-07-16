В Энергодаре в здании налоговой и милиции произошел взрыв, есть пострадавший

В Запорожской области в г. Энергодаре в административном здании произошел взрыв. В результате пострадал человек, сообщили в Запорожском управления МЧС.

Здание, в котором произошел взрыв с последующим возгоранием, - 5-этажка, часть помещений которого являются жилыми, еще часть занимают учреждения и организации, среди которых горотдел милиции и государственная налоговая инспекция в г. Энергодар.

По предварительной версии, взорвались канистры с растворителем емкостью около 15-20 литров с последующим возгоранием. От взрыва загорелись полимерные облицовки комнаты общей площадью 50 кв. м. Во время пожара травмирован 26-летний парень, который находился в тот момент в помещении.

Пострадавший доставлен в реанимационное отделение Энергодарской горбольницы с ожогами 2-1 и 3-й степени.

Во время пожара повреждены оргтехника, полимерные облицовки, дверные и оконные проемы.

Причины пожара выясняются.

Напомним, 11 июня, в Днепропетровске прозвучал очередной взрыв. В трамвае произошел взрыв, в результате чего пострадали как минимум два человека.

Количество пострадавших от взрыва трамвая в Днепропетровске выросло уже до 8-ми человек. Среди пострадавших один ребенок. Все пострадавшие направлены во 2-ю городскую больницу.

фото: МЧС Украины в Запорожской области

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