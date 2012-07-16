Курортников в поездах стали все чаще обворовывать

{1-}В разгар курортного сезона в поездах, направляющихся на юг, участились кражи.

На днях грабители обворовали сразу несколько купе в поезде Киев-Севастополь, подобных случаев много и в других составах, пишет Сегодня.

В МВД официально подтверждают случаи воровства в поездах, правда, сами милиционеры говорят, что повлиять на это кардинально не могут, потому что железнодорожники отказались от милицейского сопровождения составов. «Раньше было гораздо меньше краж вещей у пассажиров, но сейчас «Укрзализныця» отказалась от наших услуг. Да и сами граждане относятся к своей безопасности халатно – выпивают с незнакомцами, хвастаются дорогими вещами, — рассказала глава пресс-службы УМВД на Приднепровской железной дороге Татьяна Соболева.

По ее словам милиция раскрывает более половины таких преступлений. «Недавно был пойман вор, который украл деньги у своей попутчицы. Когда его поймали, оказалось, что он раньше обворовывал дальнобойщиков, а теперь поменял профиль. Чтобы противостоять воровству, в милиции составили специальный каталог с фотографиями лиц, которые были пойманы на кражах или же склонны к ним. Показываем этот справочник проводникам».

В «Укрзализныце» говорят: отказались от милицейского сопровождения, так от него мало толку. «Милиция просто ехала в поезде, занимая купе, а число правонарушений и раскрываемости были такими же, как сейчас», отметила глава пресс-службы ведомства Елена Лизунова. По ее словам, возобновлять сопровождение в поездах пока не планируют.

Уберечь свои вещи от воров можно, соблюдая несколько правил.

Как рассказали в транспортной милиции МВД, больше шансов сохранить вещи у тех, кто помещает сумки в рундук под полкой: «Деньги и ценности лучше разложить по нескольким сумкам и поглубже, в пути не пересчитывать их и не хвастаться дорогими вещами. Также не оставляйте деньги и телефоны в карманах одежды, которая вешается у полки. И, конечно, лучше отказаться от выпивки с незнакомцами» - сказали в милиции.

фото: tsn.ua

Новости по теме:

Банда усыпила газом и ограбила в поезде курортников



В Одессе с помощью дрели и пилы ограбили банк



В Николаеве совершено нападение на почтовое отделение



