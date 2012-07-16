Непогода обесточила 409 украинских городов и сел

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Ливни и шквальный ветер, пронесшиеся над Украиной в ночь с 15 на 16 июля, вызвали срабатывание систем защиты линий электропередач и, как следствие, обесточивание 409 населенных пунктов в десяти областях страны..
По состоянию на утро 16 июля, в Черкасской области обесточен 151 населенный пункт, в Одесской – 96, в Киевской – 76, в Полтавской – 36, в Николаевской – 33, в Кировоградской – 7, в Закарпатской – 5, во Львовской – 3, и по одному в Днепропетровской и Волынской, сообщает пресс-служба МЧС.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как ранее писал Главред, вследствие сильного дождя и шквалистого ветра, обрушившегося на Черкасскую область 15 июля, погиб один человек. Без электричества остались 25 населенных пунктов, ветром сорвало кровли с 50 зданий.
фото ubr.ua, forum.ck.ua
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНО ПО КИЕВУ И ВСЕЙ УКРАИНЕ
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