Украину зальют дожди с градом

{1-}17 июля в Украину придет холодный атмосферный фронт, перемещающийся с запада на восток страны, сообщает УНИАН со ссылкой на Метеопрог.

В большинстве областей ожидаются ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с.

В центральных областях: ночью и днем ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью +14…+19 градусов, на Винничине похолодает до +10…+13, днем +23…+27 градусов. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

В северных областях: ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +10…+15 градусов, днем до +20…+24. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В восточных областях: ночью и днем ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью +17…+19, днем +24…+29 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В западных областях: ночью и днем кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура снизится ночью до +8…+12 градусов, днем до +17…+23. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

В южных областях: ночью и днем ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью +16…+24 градуса, днем +26…+29. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

В Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии ливни, грозы, местами град, шквалы, 15-20 м/с. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +19…+20 градусов, днем +29…+30.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Феодосии +25 градусов, в районе Евпатории, Севастополя и Ялты 26, в районе Одессы +27 градусов.

В Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +10…11 градусов, днем +21…+22. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Напомним, 16 июля МЧС объявило штормовое предупреждение по Киевской области и других, кроме Крыма, Приазовья, Луганской и Донецкой области.

фото: kievskaya.com.ua

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