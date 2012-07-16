В Тернополе из Бандеры сделали Цоя

В Тернополе противники раскрашивания военной техники детскими рисунками, инициаторами которого стали местные власти, решили показать, насколько абсурдная такая инициатива, разрисовав памятники Степану Бандере и Даниле Галицкому, сообщает рoglyad.te.ua.

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Инициаторы акции «Помоги тернопольским властям! Разрисуй памятники!» создали ряд картинок-проектов, на которых «перерисовали» Степана Бандеру в Виктора Цоя, а Данила Галицкий оказался не на коне, а на зебре, да еще и с красным мечом в руках.

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Как сообщали СМИ, в начале июня в Тернополе дети разрисовали военную технику солнышками и цветочками. Местные власти назвали эту инициативу «демилитаризацией города». Кроме того, на дула танка и пушки подвесили качели, на которых катались малыши.



Противники такой «демилитаризации» увидели в этой акции оскорбление ветеранам ВОВ, хотя власти уверяли, что акция – «вне политики», а техника эта даже не участвовала в боях.

фото:poglyad.te.ua

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