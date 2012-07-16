Андрей Шевченко остался в «Динамо»

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Нападающий киевского «Динамо» и экс-игрок сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт со своим родным клубом – "Динамо" (Киев) –еще на год.

Это решение он принял, вернувшись в Украину после проведенной в Италии операции на мениске, сообщает пресс-служба футболиста.

Как ранее писал Главред, после матча Украина–Англия на Евро-2012 самый успешный форвард сборной Украины заявил о завершении выступлений за национальную команду.

Позже ходили слухи, что Шевченко собирается уехать из Украины. В то же время, в СМИ появилась информация, что экс-капитан сборной Украины отказался от предложения канадского клуба «Монреаль Импакт», а также от трансфера в американский «Ди-Си Юнайтед».

Напомним, что международная федерация футбольной истории и статистики поставила Андрея Шевченко на 11 место в списке лучших бомбардиров ХХІ столетия.

фото: УНИАН

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