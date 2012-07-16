В Украину идет резкое похолодание

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С 18 июля по всей территории Украины ожидается снижение максимальной температуры воздуха, которая сегодня составляет +32...+37°C, до +23...+28°C.

Об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Николай Кульбида, информирует пресс-служба МЧС.

«Сегодня, в ночь на 17 июля, на территории центральных, частично южных и восточных областей атмосферный фронт, который сейчас проходит по территории Украины, обусловит интенсивные ливни, грозы, местами град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м / с. После прохождения этого атмосферного фронта, начиная с 18 июля, максимальная температура воздуха, которая сегодня достигает +32...+37°C, на всей территории Украины снизится до +23...+28°C», – сказал главный синоптик страны.

По его словам, уменьшение подобных температурных контрастов снизит риск возникновения опасных стихийных явлений.

В течение 18-23 июля погодные условия в Украине стабилизируются. Только 21-23 июля циклон, движущийся из Центральной Европы на территорию Беларуси, вероятно, вызовет сильные ливни и шквалистое усиление ветра в Закарпатской, Львовской и Волынской областях.

Как ранее писал Главред, МЧС объявило на 16 июля штормовое предупреждение по всей Украине.

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