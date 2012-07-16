Сашу Попову выписывают из больницы и переведут в санаторий

16 июля 2012, 13:22

{1-}Жертва жестоких побоев Саша Попова уже готовится к выписке из больницы.

Врачи утверждают, что самое страшное уже позади и через три дня готовы выписать Сашу из больницы, пишет НикВести.

 «Минимум год понадобится Саше, чтобы вернуться к полноценной жизни, говорят врачи. Но при условии, что девушка ни на день не приостановит таких тяжелых для нее упражнений», - сказала мать девушки Алла Гудзь.

По словам медиков, девушку привезут в санаторий "Ингул". Для Саши там подготовили палату с видом на воду. Родные несказанно благодарны всем, кто помог Александре лекарствами и деньгами. Первые двадцать гривен маме в маршрутке дала пожилая женщина, которая увидела избитую Попову в теленовостях,

Как ранее сообщал Главред, Александру Попову жестоко избили в ночь с 9 на 10 марта в сквере Героев Чернобыля. Девушка долгие месяцы находилась в коме.

Насильнику Саши грозит до 15 лет заключения или пожизненный срок. Подсудимый Александр Косинов частично признает свою вину и говорит, что не хотел убивать девушку.

Фото: novosti-n.mk.ua

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