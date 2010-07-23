В субботу в Украине будет до +34

24 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +29...+31 градус. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами сильный. Днем местами грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +28...+33 градуса. В Карпатах ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +10...+15 градусов, днем +20...+25 градусов. В Моршине ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32 градуса. В Трускавце ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31 градус. В Сваляве ночью местами кратковременный дождь, днем сильный дождь, температура ночью +17...+19 градусов, днем +28...+30 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +28...+33 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +29...+34 градуса. На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, днем местами грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +28...+33 градуса. На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, днем местами грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +29...+34 градуса. В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33 градуса. В Ялте ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33 градуса. 23 июля температура воды в Черном и Азовском морях +25...+28 градусов, в Днепре возле Киева +28 градусов.