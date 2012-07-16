В Харькове африканец зарезал мать пятерых детей

{1-}В Харькове гражданин Камеруна убил мать пятерых детей, которая была его сожительницей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Еще 1 июля правоохранители обнаружили труп женщины с ножевым ранением в грудь. Благодаря скоординированным действиям сотрудников милиции и прокуратуры убийца был задержан.

Следствием установлено, что жертва - мать пятерых детей во время ссоры с сожителем получила ножевое ранение и погибла на месте. Обвиняемый по делу признал свою вину в полном объеме. Он утверждает, что совершил убийство по неосторожности при попытке покончить жизнь самоубийством. Несмотря на это, африканцу грозит наказание в виде лишения свободы в украинской тюрьме сроком до 15 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие продолжается.

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фото: donbass.ua

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