УЕФА заработал на Евро-2012 почти 1,4 млрд евро

{1-}Доходы УЕФА от Евро-2012 составили 1,383 млрд евро.

Об этом говорится в презентации итогов турнира, представленной операционным директором УЕФА Events S.A. Мартином Калленом и директором оргкомитета "Евро-2012 Украина" Маркияном Лубкивским, пишут Украинские новости.

В частности, доходы УЕФА от продажи прав на телетрансляции матчей турнира составили 815 млн евро, от услуг односторонней трансляции – 22 млн евро, от спонсорской поддержки и продажи лицензий – 315 млн евро, от продажи пакетов гостеприимности – 101 млн евро, от продажи билетов на матчи – 130 млн евро.

"Мы удовлетворены финансовыми результатами, которые получили в результате проведения турнира в Украине и Польше", – отметил Каллен.

В свою очередь Лубкивский подчеркнул, что Евро - 2012 – наиболее масштабное и лучше всего организованное спортивное мероприятие в Украине за всю историю независимости, и УЕФА довольно всеми аспектами его проведения.

Общий заработок УЕФА от Евро-2012 превысил доходы от чемпионаты Европы 2008 года, который прошел в Австрии и Швейцарии, на 32 млн евро и доходы чемпионата Европы 2004 года в Португалии на 530 млн евро.

Как сообщалось, шестнадцать футбольных сборных участников Евро-2012 разделят между собой призовой фонд чемпионата в размере 196 млн евро в сравнении с 184 млн евро на прошлый играх, прошедших в Австрии и Швейцарии в 2008 году.

Каждая из национальных команд вышедших в финал чемпионата Европы по футболу за участие в турнире получит по крайней мере 8 млн евро, а победитель - максимум 23,5 млн евро, что по 0,5 млн евро больше, чем во время Евро-2008

Новости по теме:

Участники Евро-2012 разделят между собой 196 миллионов

Польша отчиталась о расходах на подготовку Евро-2012

Стало известно, во сколько Евро-2012 обошлось Украине