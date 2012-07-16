Названы причины взрыва в Энергодаре

Взрыв в многоэтажном общежитии в Энергодаре, в результате которого 15 июля пострадал 26-летний мужчина, а также помещения горотдела милиции и государственной налоговой инспекции, вызван несоблюдением мер безопасности при проведении ремонтных работ в помещении расположенного в этом же здании кредитного союза.

По данным ОСО ГУ МВД по Запорожской области, на сегодняшний день, «основная версия произошедшего - несоблюдение мер безопасности при обращении с летучими легковоспламеняющимися веществами, которые использовались во время ремонтных работ».

«15 июля в 13.14 в дежурную часть ГУ МВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что в городе Энергодар на улице Строителей на четвертом этаже пятиэтажного общежития произошел взрыв. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Энергодарского горотдела милиции в полном составе, руководство ГУ МВД области и взрыво-техническая служба НИЭКЦ ГУ МВД. В помещении кредитного союза, который арендует один из этажей общежития, проводились ремонтные работы. Когда один из строителей зашел в офис, произошел взрыв. По предварительному заключению в закрытом помещении произошло возгорание паровоздушной смеси нефтепродуктов», – говорится в сообщении ОСО.

Как ранее писал Главред, 15 июля в Энергодаре в здании, расположенном по на проспекте Строителей, 17, где часть помещений являются жилыми, а часть занимают учреждения и организации, в том числе горотдел милиции и налоговая инспекция, произошел взрыв.

В результате происшествия пострадал 26-летний мужчина, который с ожогами 2-й и 3-й степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение горбольницы №1. У мужчины 1986 года рождения, пострадавшего в результате взрыва, медики диагностировали термические ожоги тела и верхних дыхательных путей.

фото: МЧС Украины в Запорожской области

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