Окрестностям Крымска угрожают эпидемии: собак раздувает до размеров телят

16 июля 2012, 15:12

{1-}В результате наводнения, обрушившегося на Кубань в ночь на 7 июля, резко встал вопрос о санитарно-эпидемиологической обстановке в крае.

Власти неоднократно заявляли, что эпидемиологическая обстановка находится под контролем, сообщает РИА "Новости".

Между тем,  блогеры пишут: "Собак раздувает до размеров телят. Дышать около реки тяжело даже в респираторе", - пишет журналист Аркадий Бабченко.

Главного инфекционист Минздрава РФ Владимир Никифоров заявил: "Я здесь с понедельника, постоянно слежу за ситуацией, и могу авторитетно заявить, что в прошлом году в это время, в июле, в Крымске в инфекционной больнице было даже больше пациентов, но и тогда никакого намека на эпидемию не было", -

По его мнению, страхи населения по поводу эпидемии крайне преувеличены. "Я заметил, что многие жители Крымска и приезжие носят маски. Это бесполезно - воздух чистый, никаких "трупных ядов" и инфекций, от которых нужно таким образом защищаться, нет", - заверил он.

Также не первый день опровергают слухи о том, что на город якобы будут с воздуха сброшены химикаты, опасные для людей. "Дезинфекция ни в коем случае не ведется при помощи авиации, а осуществляется наземным способом и безвредна для здоровья людей и животных", - заявлял в частности первый вице-губернатор Кубани Джамбулат Хатуов.

Пока не все местные жители сумели пройти вакцинацию от наиболее распространенных инфекционных заболеваний. Еще один важный момент, на который указывают независимые наблюдатели, - в самом Крымске эпидобстановка вполне благополучна, но этого нельзя сказать об окрестностях города, также пострадавших от наводнения.

"Город чистят. Но пока только город. Окрестные поселки пока так и стоят нетронутыми. Ездил сегодня в Нижнебаканскую… Работают тут практически только волонтеры. Рулит всем "Спас-резерв" - это резервисты МЧС. За девять дней ни мусор, ни трупы животных так и не вывезли. Собственно, за девять дней тут вообще ничего не сделано. Что эти собачки и барашки представляют из себя после девяти дней на жаре - можете представить" - пишет блогер.

По словам блоггера, волонтеры вручную собирают трупы животных и малыми партиями на автомобиле с прицепом отвозят на скотомогильник. "Местные ругаются, что их детям приходится дышать этим. Здесь в респираторах ходят уже все. Воду из колодцев пить нельзя. В русло реки даже не совались. Что там наворочено в этих завалах, кто там засыпан и сколько... Только бульдозером сгребать и вывозить. Иначе никак. Дышать там уже просто невозможно", - говорит блогер.

Однако, этой информации противоречат сведения, опубликованные на сайте оперативного штаба по ликвидации ЧС. В Нижнебаканском сельском поселении с первого дня работают восстановительно-спасательные отряды МЧС, разбирать завалы и вывозить мусор помогают добровольцы из других регионов, отмечается в сообщении.

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В райцентре эпидемиологическая ситуация вполне благоприятна, заявляют власти. "В настоящее время в городской больнице Крымска в инфекционном отделении находится 25 пациентов, из них девять детей. Это не превышает сложившийся фоновый уровень заболеваемости кишечными инфекциями в летний сезон", - говорится в сообщении Департамента здравоохранения Кубани. Отметим, впрочем, что спустя три дня после наводнения из Крымска поступали сообщения о небольшой вспышке кишечной инфекции.

фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ttolk.ru

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