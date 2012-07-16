В новом аэропорту Львова за 2,5 миллиарда уже протекает крыша

В новом терминале Львовского аэропорта, открытом под Евро-2012, протекает крыша.
Через 3 месяца после громкого открытия ультрасовременного львовского терминала он превратился в обычный провинциальный вокзал: с крыши капает вода в расставленные на полу ведра. Он стоил 2,5 миллиарда гривен.
Об этом пишет iPress.ua со ссылкой на пользователя Facebook Богдана Тимкова.
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"Ну все, у нас в новом аэропорту протекает крыша. На полу стоят ведра, и в них капает вода с потолка! Это происходит на территории после всех контролей", - написал он.
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"Откуда именно капает - трудно сказать, ведь потолок заставлен разными "арматурами" и вытяжками. Но абсолютно возможно, что это - из вентиляционной трубы. Ночью шел дождь, вот вода, вероятно, туда и затекла. Какой позор! Хотя есть халявный вайфай, и это - хорошо", - отметил пользователь.
Ранее сообщалось, что гостиница «Тустань», принадлежащая Международному аэропорту «Львов», обвалилась.
«Почти треть гостиничного сооружения, находящегося в собственности Международного аэропорта «Львов», обвалилась», - отметили в пресс-службе МЧС.
Фото: ipress.ua видео: youtube.com
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