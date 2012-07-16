Ураган в Каневе: в людей летели куски шифера и битое стекло

15 июля по территории Черкасской области пронесся ураган с ливнем и шквалистым ветром. Больше всего от разгула стихии пострадал Канев - город в ужасном состоянии, сообщает ТСН.

Улицы завалены деревьями, отдельными ветвями, кусками шифера и битым стеклом. Горожане рассказывают, что вчерашняя буря разнесла город всего за 15 минут, даже не было дождя.

Сначала люди услышали сильный гул, а вслед за ним налетел ураганный ветер. Тем, кому не повезло оказаться на улице во время урагана, в лицо летели ветки, куски шифера и стекла.

В больницу с различными травмами обратились несколько десятков человек.

На 28-летнего киевлянина, который отдыхал на берегу Днепра, упало дерево - спасти его жизнь не удалось.

Во многих домах в городе повредило крыши, выбило окна.

Остались без крыши и окон в том числе школа-интернат и больница.

Сейчас в Каневе работают бригады МЧС, очищают город и восстанавливают разбитые стекла и крыши. Однако и это не все - синоптики снова объявили штормовое предупреждение. Жители Канева со страхом ждут прогнозируемый ветер скоростью до 23 м / с.

Как ранее писал Главред, 16 июля сильно пострадал от урагана cевер Польши. Один человек погиб и девять ранены. Бури и ураганы, зачастую с градом, бушуют в ряде регионов Польши уже вторую неделю. Стихия ранее повредила участок шоссейной дороги на юге страны, в городке Биштынек на северо-востоке град размером с куриное яйцо повредил почти все черепичные крыши.

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