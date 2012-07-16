В Киеве может пройти финал Лиги чемпионов

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Киевский стадион НСК "Олимпийский" может принять финал Лиги чемпионов.

Об этом заявил на пресс-конференции операционный директор Евро-2012 Мартин Каллен, пишет НБН.

"НСК "Олимпийский", который может вместить 70 тысяч болельщиков, по всем другим параметрам заслуживает право на это (финал Лиги Чемпионов – ред.). И если исполком УЕФА согласится провести финал Лиги Чемпионов на главном стадионе Украины, то это возможно", – отметил он.

Каллен напомнил, что согласно требованиям, спортивная арена должна вмещать минимум 75 тысяч человек.

Напомним, НСК "Олимпийский" принимал ряд матчей на последнем Евро-2012.

В частности, на нем состоялись дебютная игра Украины на Чемпионатах Европы против шведов и финал турнира, в котором Испания со счетом 4:0 разгромила Италию.

фото: ukraine2012.gov.ua

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