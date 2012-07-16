Первые украинские олимпийцы отправились в Лондон

{1-}16 июля, первые украинские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх в Лондоне, отправились в британскую столицу.

Речь идет о прыгунах в воду во главе с бронзовыми призерами Пекина-2008 Ильей Квашей и Алексеем Пригоровым, яхтсменах и прыгунах на батуте во главе с чемпионом, сообщили в НОК.

По прибытии в аэропорт Хитроу украинцы пройдут процедуру аккредитации и отправятся в Олимпийскую деревню.

Напомним, ХХХ летние Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа. Украину на Олимпиаде будут представлять 245 спортсменов, которые будут соревноваться в 28 видах спорта.

Фото: noc-ukr.org

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