Жуткая авария на Львовщине: погибли двое детей

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На Львовщине произошла жуткая катастрофа. На переезде перегона Переспа-Рожище электропоезд сообщением Ковель-Луцк-Здолбунов не успел затормозить и протаранил легковой автомобиль. В результате аварии погибли двое детей, сообщает ТСН.

Как сообщили в УМВД на Львовской железной дороге, 43-летнего водителя автомобиля и его пассажиров сразу забрала скорая в Рожищенскую центральную районную больницу.

24-летняя пассажирка авто находится в реанимации Рожищенской ЦРБ с диагнозом открытая черепно-мозговая травма и открытый перелом правого сустава.

Двое детей - 14-летняя девушка и маленький ребенок - умерли в больнице в результате полученных травм. Сам водитель и еще один 3-летний ребенок в госпитализации не нуждались. Из-за несчастного случая на 50 минут было задержано движение поездов.

По факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, 7 июля на Черниговшщине попал в аварию автобус, из российскими паломниками, которые ехали в Почаевскую лавру. Всего в автобусе был 41 паломник и 2 водителя. В результате ДТП погибли 15 человек и 28 человек травмированы.

фото: dailylviv.com

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