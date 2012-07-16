Масштабный пожар в Одессе: десятки эвакуированных, есть жертвы

{1-}В Одессе в 9-этажном доме по улице Щорса на 4-м этаже загорелась квартира. 40 человек удалось эвакуировать, двое – погибли, сообщили в пресс-службе МЧС.

К месту происшествия были направлены 5 единиц пожарно-спасательной техники и спасатели, которые уже через 9 минут были на месте вызова.

Во время пожара сотрудники МЧС с помощью аппаратов защиты органов дыхания эвакуировали по маршевым лестницам с верхних этажей 40 жильцов дома. 2 детей пожарные вынесли на руках.

Благодаря оперативным действиям бойцов МЧС за 15 минут возгорание было локализовано и уже через час - ликвидировано. На месте пожара обнаружены тела 2 погибших: 75-летней хозяйки квартиры и мужчины, личность которого устанавливается.

Сложность тушения заключалась в том, что у дома находилось много припаркованных автомобилей, которые мешали развертыванию пожарной техники. Кроме того, большой склад мусора в квартире и на балконе способствовал быстрому распространению пламени.

Фото: odesa.mns.gov.ua

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