Аграрии назвали 2012 год катастрофическим для урожая

{1-}Аграрии объявили 2012 год катастрофическим для урожая. Если ситуация в ближайшее время не изменится, аграрии за счет заниженных цен реализации потеряют в 2012/13 маркетинговом году около 29 млрд. гривен. Об это сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

«2012 год является катастрофическим для украинских производителей сельскохозяйственной продукции. Поэтому в этом году государство обязано обеспечить им надлежащую поддержку для обеспечения продовольственной безопасности страны и чтобы обезопасить отечественный аграрный бизнес от сворачивания производства. Одним из наиболее действенных шагов, по нашему убеждению, должен стать пересмотр коэффициента нормативной денежной оценки земли» - сказал президент УКАБ Алекс Лисситса.

По подсчетам экспертов, разница в ценах на пшеницу в Украине и мире составляет 78 доллар за тонну, на ячмень - 33 доллар за тонну, на кукурузу - 96 долларов за тонну.

По данным специалистов, основными факторами заниженных цен является невозмещение НДС при экспорте зерна, высокие логистические издержки, высокие переходящие запасы зерна, а в отдельных случаях - и сложности с межрегиональным перевозкам зерна.

Всего потери производителей зерна в 2012/13 маркетинговом году могут составить 39 млрд. грн. с учетом 29 млрд. грн. за счет разницы цен, 5,5 млрд. грн. − потерь урожая из-за неблагоприятных погодных условий в мае-июне и 4,5 млрд. грн. − увеличения расходов на аренду земли из-за увеличенной нормативной денежной оценки земли на 75,6%.

фото:agrovision.ru

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