Виталий Кличко о победе Хэя: в ринге были два лузера

{1-}

Украинский боксер Виталий Кличко прокомментировал победу британца Дэвида Хэя над Дереком Чисорой и не исключил своего боя с Хэем в будущем.



"Я смотрел этот бой. В ринге встретились два лузера, которые проиграли братьям Кличко. Товарищи, которые не подбирают выражения, высказываясь о своих соперниках, - цитирует боксера сайт "Братство Кличко".



"С точки зрения зрителя – бой был интересен, закончился нокаутом. С точки зрения эксперта – ничего необычного. В то же время должен отдать должное Дэвиду Хэю", - отметил украинец на пресс-конференции в Москве, посвященной бою с Мануэлем Чарром.

Кроме того, Виталий Кличко не исключил боя с Хэем, отметив, правда, что все зависит от самого британца. По мнению украинского боксера, Хэй мог стать его следующим соперником, но предпочел "срубить капусты" на бое с Чисорой.



"Дэвид Хэй должен был быть на сегодняшней пресс-конференции. Ему было предложено провести бой со мной здесь, в Москве, 8 сентября. Но Хэй выбрал Чисору. Этим все сказано. Сегодня он может спекулировать на эту тему и рассказывать сказки. Но если наш поединок с Дэвидом Хэем так и не состоится, то причину он должен искать только в самом себе" - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в субботу, 14 июля, Дэвид Хэй нокаутировал Дерека Чисору.

После победы британский боксер вызвал на поединок Виталия Кличко.

Новости по теме:

Хэй вызвал Виталия Кличко на бой

Скандальный поединок: Хэй наказал Чисору. ВИДЕО

Чисора после нокаута: Виталий Кличко проиграет Хэю