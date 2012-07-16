В Украине под новыми поездами могут развалиться старые рельсы

16 июля 2012, 21:21

{1-} Новые скоростные поезда Hyundai, на которые массово пересаживается Украина, вряд ли смогут в ближайшее время развивать заветную скорость в 160 км/ч, так как старые железнодорожные пути на такую скорость не рассчитаны. Об этом говорится в сюжете ТСН –Тиждень

Вот только достичь заветной отметки до сих пор не удавалось. Мало того, со времени запуска в мае новые экспрессы ломались почти 10 раз. 

Но самая большая проблема - не поезда, а пути, говорят железнодорожники. Потому что по закону ездить по ним можно не быстрее 70 км/ч.

Только в мае-июне на украинских путях были десятки чрезвычайных ситуаций. В лучшем случае опоздания, в худшем - аварии. Большая часть железнодорожной инфраструктуры Украины является наследием советского времени.

Ежедневно монтер пути Максим и его коллеги из бригады наводят порядок на дороге в Запорожье. Ежедневно они должны проверить и привести в порядок по 500-600 метров пути. "Резину нужно менять, околодки надо менять! Много работы! Практически каждый день выезды, выезды, выезды!", - говорит Максим.

Тем временем потрепанные украинские рельсы вскоре ждет новое испытание. Осенью здесь планируют запустить новые поезда со скоростью движения 160 километров. А это - уже проблема, признает монтер Максим. Говорит, его участок неподалеку Запорожья инспектируют чуть ли не ежегодно. И в документах четко записано - максимальная скорость движения не может превышать 70 км/ч.

И добавляет, что уже сейчас пассажирские поезда ходят по этим путям 100 км/ч. Что может начаться на скорости 160 км/ч, знает другой монтажник - Вадим.

"Под давлением поезда пути могут в разные стороны развернуться и все!", - предостерегает он и добавляет, что нынешней сотни в час для устаревших украинских путей уже многовато.

В Японии почти та же протяженность путей, что и в Украине - 21 тысяча километров. Местами тоже не новая колея, но всегда в безупречном состоянии. Японская железная дорога сейчас пример безопасности почти для всего мира.

Там строго контролируют скорость движения, и на старых путях она не превышает 130 км/ч, чтобы предотвратить аварии. Там выбрали не такой путь, как Украина - для скоростной железной дороги разрешенными считаются только специально построенные маршруты.

Благодаря этому поезда там буквально летают со средней скоростью 260 километров, а максимальной - почти 360. Делать настоящую скоростную железнодорожную магистраль Украине не по карману, не раз заявляли и чиновники. Один километр такого пути стоит 12 миллионов гривен.

При нынешней стоимости проезда - сплошные убытки. Поскольку в той же Японии билет на скоростной поезд стоит, как на самолет. Например, по японским расценкам, доехать в Донецк и обратно стоило бы 4,5 тысячи гривен. Готовы ли украинцы столько платить за скорость - вопрос.

В Японии за клиента борются сервисом, надежностью и пунктуальностью. Средняя задержка на рейсах менее 20 секунд. Если поезд опоздал больше чем на 5 минут - пассажирам выдают справки для школы или работы. И все штрафы автоматически переадресовываются на железную дорогу.

Финансовые потери наших Hyundai и Škoda в таком случае были бы грандиозными, потому что количество опозданий и поломок слишком велико. Но причина не в подвижном составе, а прежде всего в путях - которые не могут из устаревших сразу стать современными.

Сейчас на Днепропетровщине тестируют скоростной поезд украинского производства, осенью прибудет очередная партия Hyundai.

Как ранее писал Главред, вице-премьер, министр инфраструктуры Борис Колесников сообщил, что с отменой НДС стоимость билетов во втором классе скоростного поезда, например, на направлении Киев-Харьков приблизится к 190 грн, что всего на 25 грн дороже, чем стоимость билета в купейный вагон . Он прогнозировал, что удешевить билеты удастся до пика отпусков - до второй половины июля-августа.

фото: mediaport.ua

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