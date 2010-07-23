НТКУ заявляет, что освещает визит Кирилла за свой счет

Национальная телекомпания освещает визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за счет полученных от рекламы средств. Об этом Українським Новинам сообщила начальник управления по связям с общественностью НТКУ Юлия Савостина. «НТКУ делает это за собственные деньги из спецфонда», - сказала она. По ее словам, в специальный фонд компании поступают деньги, полученные от размещения рекламы в эфире телеканала. При этом она не сообщила, во сколько обошлось компании освещение визита патриарха. Кроме того, Первый канал получает видеоматериалы о визите от других телеканалов из Одессы, Днепропетровска и Киева (в частности, от Одесской и Днепропетровской областных телерадиокомпаний, ТРК «Глас», телеканала «Интер»). Напомним, ранее депутат от НУНС Ярослав Кендзер обратился в Госкомтелерадио с просьбой обнародовать источники финансирования освещения приезда Кирилла в Украину. По его подозрениям, в целом визит патриарха финансируется из государственного бюджета. Он считает, что «беспрецедентные меры охраны… стоят украинским налогоплательщикам сотни миллионов гривен».