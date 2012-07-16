Умер Джон Лорд, легендарный клавишник Deep Purple

16 июля 2012, 22:00

{1-} Легендарный музыкант Джон Лорд, прославившийся игрой на клавишах в рок-группе Deep Purple, скончался в понедельник на 72-м году жизни. Об этом сообщили официальные представители музыканта.

Сообщается, что Лорд скончался в одной из больниц Лондона "окруженный семьей и друзьями". В последние годы своей жизни музыкант боролся с раком поджелудочной железы.

Лорд родился в г. Лестере (Англия) 9 июня 1941 г. Впервые он соприкоснулся с музыкой благодаря фортепиано, Лорд брал уроки классической музыки с самого раннего возраста. Будучи подростком, он увлекся джазом, в частности, восхищался игрой джазового органиста Джимми Смита и рок-н-рольного пианиста Джерри Ли Льюиса, сообщает РБК-Украина.

В 19 лет Лорд получил грант ведущей театральной школы в Лондоне. В то же время Лорд начал играть вджаз и ритм-энд-блюз по лондонських пабах. История сохранила название одной из первых формацій, где отметился Джон Лорд - Билл Эштон Комбо, названной в честь солиста-саксофониста. В 1963 году Джон присоединился к группе Red Blood и приобрел свой первый электрический орган. В следующем году он стал клавишником формации Artwoods во главе с Артом Вудом, братом будущего участника Rolling Stone Ронни Вуда. Не сумев добиться славы и признания Artwoods распались, предприняв последнюю попытку взорвать чарты под псевдонимом "Резня в День Святого Валентина". После краткосрочного проекта Santa Barbara Machine Head, куда Лорда затянул Ронни Вуд, музикант пришел в группу The Flowerpot Men. И только после этой группы началась эра Deep Purple.

Между 1968 и 1976 гг. Deep Purple была на гребне славы и продуктивности. Несмотря на активную гастрольную деятельность, Лорд находил время для сольного творчества, в т.ч. на альбомы под названием The Gemini Suite и First of the Big Bands. Когда группа распалась в 1976 г., Лорд выпустил свой блестящий сборник Sarabande.

Вскоре после распада легендарной группы Лорд объединяется с барабанщиком Deep Purple Яном Пэйсом и своим давним другом Тони Эштоном в проект Paice Ashton Lord. Результатом их работы стал один альбом - Malice In Wonderland. Когда пути музыкантов разошлись, Лорд некоторое время играл в Whitesnake, при его участии были записаны несколько альбомов. К этому периоду относится также его сольный альбом Before I Forget.

После воссоединения с Deep Purple в 1984 г. Джон Лорд участвовал в записи 6 альбомов и тысячах концертов по всему миру. Лорд создавал вместе с одногруппниками целый ряд известных композиций группы, в том числе песню Smoke on the Water. При этом Джон Лорд нашел время, чтобы написать и записать очень личный альбом Pictured Within. В 2002 г. музыкант наконец покинул Deep Purple, чтобы сконцентрироваться на сольной работе. В последний раз он выступил с группой в Ипсвиче (Англия) 19 сентября 2002 г.

После 2002 г. Лорд выпустил альбомы Beyond The Notes (2004), Durham Concerto (2008), Boom of the Tingling Strings (2008), To Notice Such Things (2010), Jon Lord Live (2011).

фото: celebslists.com

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