УЕФА назвал 32 претендента на звание лучшего футболиста Европы

{1-} УЕФА опубликовал на своём официальном сайте список из 32 футболистов, претендующих на приз лучшему футболисту среди выступающих в Европе. Список будет сокращён до трёх фамилий в середине августа, а награда будет вручена 30-го числа в Монако.



Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Хаби Алонсо ("Реал"), Марио Балотелли ("Манчестер Сити"), Якуб Блащиковски ("Боруссия" Д), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Икер Касильяс ("Реал"), Петр Чех ("Челси"), Фабио Куэнтран ("Реал"), Лесли Дэвис ("Бангор Сити"), Дидье Дрогба ("Шанхай Шеньхуа"), Сеск Фабрегас ("Барселона"), Фалькао ("Атлетико"), Джо Харт ("Манчестер Сити"), Златан Ибрагимович ("Милан"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Синдзи Кагава ("Манчестер Юнайтед"), Винсан Компани ("Манчестер Сити"), Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Лионель Месси ("Барселона"), Лука Модрич ("Тоттенхэм"), Мест Озил ("Реал"), Пепе ("Реал"), Андреа Пирло ("Ювентус"), Серхио Рамос ("Реал"), Рауль ("Аль-Садд"), Криштиану Роналду ("Реал"), Уэйн Руни ("Манчестер Юнайтед"), Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Фернандо Торрес ("Челси"), Яя Туре ("Манчестер Сити"), Робин ван Перси ("Арсенал"), Хави ("Барселона").



Действующим обладателем этой награды является Лионель Месси.

Как ранее сообщал Главред, лучшим футболистом Европы-2012 назван полузащитник сборной Испании и испанской «Барселоны» Андрес Иньеста. Так решила комиссия из 11 тренеров, которые также определили символическую сборную чемпионата.

Иньеста трижды на турнире назывался игроком матча. Таким же достижением может похвастаться и ветеран итальянской сборной Андреа Пирло. Возможно, последний и получил бы приз лучшего, но, увы, в финале его команда была розгромлена конкурентами – 4:0, а сам Пирло, как ни старался, а середину поля проиграл Иньесте и Хави.

Фото: ua.uefa.com

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