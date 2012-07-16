Ума Турман родила третьего ребенка

{1-} 42-летняя американская актриса Ума Турман родила в воскресенье третьего ребенка - девочку. Имя новорожденной пока не называется. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официального представителя актрисы.

Отцом новорожденной называют швейцарского финансиста Эрпада Бюссона.

У Турман до этого было двое детей - 13-летняя дочь Майя Рэй и 10-летней сын Левон Роэн, рожденные от шестилетнего брака с актером Итаном Хоуком, сообщает РИА Новости.

Для финансиста Бюссона появившаяся на свет девочка стала также третьим ребенком - у 49-летнего мультимиллионера были двое сыновей от предыдущего брака с моделью, актрисой и бизнес-леди, австралийкой Элль Макферсон.

Отношения Турман и Бюссона развивались с 2007 года, когда в прессе появились слухи об их помолвке, однако спустя два года они расстались. Таблоиды утверждают, что пара примирилась лишь в прошлом году в Париже на весеннем показе торгового дома Louis Vuitton.

По слухам и свидетельствам анонимных источников в американской прессе, Ума Турман не планировала появление на свет третьего ребенка, однако узнав о том, что вновь станет матерью, очень обрадовалась.

О ее беременности стало известно в феврале, что не остановило участие актрисы в съемках экранизации романа Ги де Мопассана Милый друг.

За годы кинокарьеры Турман номинировалась на Оскар за лучшую роль второго плана, выдвигалась также на ряд других престижных премий, однако получила один Золотой глобус и премию MTV Movie Awards.

Несколько раз американцы голосовали за Турман как за лучшую актрису года в церемонии Народный выбор.

Славу актрисе и модели, которую многие называют голливудским секс-символом, принесло сотрудничество с Квентином Тарантино и роли в его фильмах Криминальное чтиво и Убить Билла.

Фото filmactors.info

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