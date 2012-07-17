В Крыму возбудили дело по факту травмирования туриста на аттракционе

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В пятницу 13 июля в Евпатории 32-летний турист из Харькова Виктор Шорохов сорвался с 15-метровой высоты на аттракционе «Катапульта» в местном парке отдыха. В результате падения он получил тяжелую травму позвоночника, переломы ребер, травмы живота и черепно-мозговую травму. Сейчас пострадавший находится в реанимации городской больницы, медики оценивают его состояние как тяжелое, сообщает Сегодня.

Прокуратура Евпатории возбудила уголовное дело по ст. 128 (неосторожное причинение тяжкого или средней степени тяжести телесного повреждения) УК Украины по факту тяжелого травмирования отдыхающего, информирует пресс-служба прокуратуры АРК.

Расследованием обстоятельств первого за лето и наиболее резонансного за многие годы происшествия занялись в Госгорпромнадзоре (который и выдает разрешения на эксплуатацию аттракционов). Ремни, что удерживали туриста, сейчас проходят экспертизу в милиции, и, в зависимости от результатов, владельцу аттракциона грозит штраф или лишение лицензии. Заведено уголовное дело по факту.

Как рассказал замначальника Крымского управления Госгорпромнадзора Дмитрий Кузичев, «Катапульта», покалечившая туриста, имела все разрешения: «Аттракционы проходят проверку раз в год. Например, если у аппарата минимальная нагрузка 80 кг, то он нагружается на 160 кг (используются мешки с песком. — Авт.), и его прогоняют в течение десяти циклов. Выдерживает — подписываем разрешение». С начала сезона в Крыму проверен 191 объект, из которых 38 аттракционам разрешение на работу не выдали из-за отсутствия спецподготовки у работников или неправильного подсоединения деталей.

В то же время работники одного из симферопольских парков аттракционов рассказали, что многие из коллег ради собственной выгоды подвергают клиентов риску: «Многие из новомодных аттракционов — это техника, списанная в Европе много лет назад. Там ее продают за бесценок, наши берут, подкрашивают, реставрируют — и работают. У нас считается, что у аттракционов нет срока давности, поэтому разрешения на них выдают. Так что пусть люди не ведутся на яркие игрушки — старые советские карусели куда надежнее».

Как ранее писал Главред, в Кривом Роге насмерть при падении мотодельтаплана 14 июля разбились 56-летний Владимир, который управлял воздушным аппаратом, и 19-летний Дмитрий. По слухам, он совершали полет, чтобы сфотографировать фейерверк в честь Дня металлурга.

«Они летали на двухместном аппарате, Владимир собрал его самостоятельно. Он недавно начал увлекаться этим спортом»,— рассказал местный мотодельтапланист Леонид.

Фото: explow.com

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