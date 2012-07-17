В Украине остаются без электроснабжения 228 населенных пунктов

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По состоянию на 07:00 17 июля в Украине 228 населенных пунктов остаются без электроснабжения.

По данным МЧС Украины в ночь на 16 июля из-за непогоды и срабатывания систем защиты линий электропередач остались без света 409 населенных пунктов.

Кроме того, в ночь на 17 июля из-за непогоды был обесточен еще 151 населенный пункт в 7 областях. Так, в Черкасской области без света остались 46 населенных пунктов, в Полтавской - 38, в Киевской - 31, Одесской - 19, Херсонской - 10, Днепропетровской - 5, Кировоградской - 2.

Восстановлено электроснабжение в 332 населенных пунктах в 10 областях. В частности, в Черкасской - 105 населенных пунктов, Одесской - 96, Киевской - 45, Полтавской - 36, Николаевской - 33, Кировоградской - 7, Закарпатской - 5, Львовской - 3, Волынской - 1, Днепропетровской – 1, сообщает МЧС Украины.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как ранее писал Главред, с 18 июля по всей территории Украины ожидается снижение максимальной температуры воздуха, которая сегодня составляет +32...+37°C, до +23...+28°C.

По словам директора Украинского гидрометеорологического центра МЧС Николая Кульбиды, уменьшение подобных температурных контрастов снизит риск возникновения опасных стихийных явлений.

В течение 18-23 июля погодные условия в Украине стабилизируются. Только 21-23 июля циклон, движущийся из Центральной Европы на территорию Беларуси, вероятно, вызовет сильные ливни и шквалистое усиление ветра в Закарпатской, Львовской и Волынской областях.

Фото: kyiv-obl.gov.ua

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