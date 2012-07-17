Тысячи курортников застряли по дороге в Крым

{1-}17 июля утром тысячи курортников не смогли добраться до Крыма из-за опоздания нескольких поездов. Они опаздывают, как минимум на два часа.

Об этом сообщает газета Сегодня.

Так в Крым не приехали фирменный "Горняк" сообщением Донецк-Севастополь (№47), Витебск – Симферополь (№491), Днепропетровск - Симферополь (№89), Москва-Симферополь (№29), Кривой Рог – Симферополь (№143).

Например, киевский поезд № 39 должен был прибыть в 4.15, но к 8.00 его еще нет.

Официально встречающим сообщают, что "просто исчезло электричество".

"Судя по тому, что крымские электрички по направлениям Евпатория, Севастополь отправляются по расписанию, неисправность сетей где-то в районе Новоалексеевки, Мелитополя", - говорят местные таксисты, которые ожидают приезжих.

фото: segodnya.ua

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