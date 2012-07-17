Заробитчане начали скупать недвижимость в Украине

{1-}Заробитчане из западных областей, опасаясь экономического краха Евросоюза, резко увеличили вложения в покупку недвижимости. Риелторы областных центров Западной Украины отмечают увеличение спроса на покупку жилья со стороны работающих за рубежом украинцев, пишет Сегодня со ссылкой на «Деловую столицу».

По данным издания, спрос в целом вырос в 2-3 раза, а причиной тому стали опасения заробитчан потерять рабочие места ввиду девальвации европейской валюты.

«Традиционно жители Буковины уезжают на заработки в Испанию, Италию, Португалию и Грецию. Часть заработанных средств они всегда вкладывают в покупку или строительство недвижимости. Но за последние два-три месяца количество заявок от них выросло как минимум вдвое, причем преимущественное большинство располагало относительно небольшими суммами, около 30 тыс. евро, но старались приобрести недвижимость в кратчайшие сроки и вернуться на работу за рубеж», – сказал главу черновицкого регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Виталий Авдеев.

Напомним, в прошлом году сумма денежных переводов, перечисляемых трудовыми мигрантами, практически сравнялась с объемом прямых иностранных инвестиций в экономику Украины.

Заробитчане увеличили переводы в страну на 20%, до $7,02 млрд, и, по прогнозам аналитиков, эта тенденция сохранится в текущем году. Приток инвестиций продолжит сокращаться из-за постоянно ухудшающейся внутренней инвестиционной среды.

Фото: allday.ru

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