Виновных в крушении дельтоплана в Кривом Роге ищут среди охраны

В Кривом Роге военная прокуратура заинтересовалась расследованием падения мотодельтаплана на военном аэродроме Долгинцево. Сейчас правоохранители выясняют, каким образом двое штатских смогли проникнуть на территорию, принадлежащую Минобороны Украины, сообщает Сегодня.

«Наша задача разобраться, кто из должностных лиц в этом виноват. Действительно аэродром давно не использовался, полеты с него не совершались. Но территория должна охраняться. А расследованием причин трагедии и всех обстоятельств, при которых это произошло, займется уже Криворожская транспортная прокуратура, куда мы передадим дело в течение двух-трех дней», – рассказал нам наш источник в военной прокуратуре Криворожского гарнизона.

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Напомним, 14 июля в Кривом Роге разбился мотодельтаплан. Погибли пилот и пассажир летательного аппарата.

ЧП произошло во время празднования Дня металлургов около 22.20. По слухам, двое погибших поднялись в небо, чтобы запечатлеть на фотоаппарат праздничный фейерверк. В момент взлета мотодельтаплан зацепился крылом за дерево и упал.

Фото: avsim.su

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