Опубликовано уникальное видео ядерного взрыва: бомбу можно услышать

{1-}Ученый Алекс Веллерстайн, историк науки из Американского института физики, опубликовал очень редкое немонтированное видео ядерных испытаний в Неваде. На нем запечатлен тестовый взрыв 1953 года с реальным, а не наложенным звуком, сообщает The Daily Mail.

Кинопленки с записью испытаний ядерных бомб в большенстве случаев подвергались монтажу, в результате чего звук и картинка на них совпадали.

"Если они и содержат реальный звук тестовых взрывов (в чем я лично сомневаюсь - я подозреваю, что многие из них были сняты без звука, а потом на картинку наложили звуки взрыва из фондового архива), то почти всегда он смещен таким образом, чтобы картинка и звук взрывной волны совпадали", - объяснил историк

"Это, конечно, совершенно неверно, - продолжил он, - Скорость света намного быстрее, чем скорость звука, а камеры находятся на очень большом расстоянии от места проведения испытаний, так что на самом деле звуковая волна достигает камер через полминуты или около того после взрыва. Это элементарная физика, даже люди с нетехническим складом ума, такие как я, могут это понять".

Не обошлось в этой удивительной находке без участия русских: именно коллега из России прислал Веллерстайну запись."Редко можно найти кадры, где звук не подвергался постобработке. Поэтому я был рад, когда из России мне прислали ссылку на кадры ядерных испытаний 1953 года, оцифрованные Национальным архивом. Отснятый материал очень сырой: он особо не редактировался и немного размыт, но звук записан в "правильной", оригинальной синхронизации", - отметил ученый.

По словам Веллерстайна, за тестовым взрывом было разрешено наблюдать гражданскому населению - правительство пыталось уменьшить общественные опасения по поводу опасности радиоактивных осадков, поэтому на видео можно даже услышать реакцию людей - крики "'Стоп" и "Черт побери!".

"(Благодаря этому видео) можно получить гораздо лучшее понимание того, как все это выглядит глазами обычного наблюдателя, - заявил историк. - Тихое перешептывание в ожидании, медленный обратный отсчет в мегафон, реакция на вспышку взрыва и наконец - резкий удар и после долгие раскаты грома. Это звук бомбы".

СПРАВКА. Первое ядерное испытание в США и мире было проведено 67 лет назад - 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико, заряд был приблизительно эквивалентен 20 килотоннам в тротиловом эквиваленте. СССР взорвал свою первую бомбу через четыре года - 29 августа 1949 года.

В 1963 году все ядерные и многие безъядерные государства подписали договор об ограничении ядерных испытаний и обязались воздерживаться от ядерных взрывов в атмосфере, под водой и в космическом пространстве. Разрешались лишь подземные испытания. Впрочем, Франция продолжала наземные испытания вплоть до 1974 года, а Китай - до 1980 года.

Последнее подземное ядерное испытание СССР провел в 1990 году, Великобритания - в 1991 году, США - в 1992 году, а Франция и Китай - в 1996 году. В 1996 году был также принят договор о полном запрещении ядерных испытаний, страны обязались не возобновлять испытаний ядерного оружия.

фото: worldwar2blog.ru; видео: youtube.com

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