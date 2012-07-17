Опубликовано уникальное видео ядерного взрыва: бомбу можно услышать

17 июля 2012, 10:50

{1-}Ученый Алекс Веллерстайн, историк науки из Американского института физики, опубликовал очень редкое немонтированное видео ядерных испытаний в Неваде. На нем запечатлен тестовый взрыв 1953 года с реальным, а не наложенным звуком, сообщает The Daily Mail. 

Кинопленки с записью испытаний ядерных бомб в большенстве случаев подвергались монтажу, в результате чего звук и картинка на них совпадали.

 "Если они и содержат реальный звук тестовых взрывов (в чем я лично сомневаюсь - я подозреваю, что многие из них были сняты без звука, а потом на картинку наложили звуки взрыва из фондового архива), то почти всегда он смещен таким образом, чтобы картинка и звук взрывной волны совпадали", - объяснил историк

"Это, конечно, совершенно неверно, - продолжил он, - Скорость света намного быстрее, чем скорость звука, а камеры находятся на очень большом расстоянии от места проведения испытаний, так что на самом деле звуковая волна достигает камер через полминуты или около того после взрыва. Это элементарная физика, даже люди с нетехническим складом ума, такие как я, могут это понять".

Не обошлось в этой удивительной находке без участия русских: именно коллега из России прислал Веллерстайну запись."Редко можно найти кадры, где звук не подвергался постобработке. Поэтому я был рад, когда из России мне прислали ссылку на кадры ядерных испытаний 1953 года, оцифрованные Национальным архивом. Отснятый материал очень сырой: он особо не редактировался и немного размыт, но звук записан в "правильной", оригинальной синхронизации", - отметил ученый.

 

По словам Веллерстайна, за тестовым взрывом было разрешено наблюдать гражданскому населению - правительство пыталось уменьшить общественные опасения по поводу опасности радиоактивных осадков, поэтому на видео можно даже услышать реакцию людей - крики "'Стоп" и "Черт побери!".

"(Благодаря этому видео) можно получить гораздо лучшее понимание того, как все это выглядит глазами обычного наблюдателя, - заявил историк. - Тихое перешептывание в ожидании, медленный обратный отсчет в мегафон, реакция на вспышку взрыва и наконец - резкий удар и после долгие раскаты грома. Это звук бомбы".

СПРАВКА. Первое ядерное испытание в США и мире было проведено 67 лет назад - 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико, заряд был приблизительно эквивалентен 20 килотоннам в тротиловом эквиваленте. СССР взорвал свою первую бомбу через четыре года - 29 августа 1949 года.

В 1963 году все ядерные и многие безъядерные государства подписали договор об ограничении ядерных испытаний и обязались воздерживаться от ядерных взрывов в атмосфере, под водой и в космическом пространстве. Разрешались лишь подземные испытания. Впрочем, Франция продолжала наземные испытания вплоть до 1974 года, а Китай - до 1980 года.

Последнее подземное ядерное испытание СССР провел в 1990 году, Великобритания - в 1991 году, США - в 1992 году, а Франция и Китай - в 1996 году. В 1996 году был также принят договор о полном запрещении ядерных испытаний, страны обязались не возобновлять испытаний ядерного оружия.

фото: worldwar2blog.ru; видео: youtube.com

Новости по теме:

США опасаются проведения ядерного взрыва Северной Кореей

Иран проводил ядерные испытания на территории КНДР - эксперт

США и КНДР поговорят о ядерной проблеме
 

 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять