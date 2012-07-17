Украинца, торговавшего людьми, в США приговорили к пожизненному «+20 лет»

Украинца Емеляна Боцвинюка, обвиняемого в торговле людьми в США приговорили к пожизненному сроку плюс еще 20 лет за решеткой.

Как установило следствие, 52-летний Боцвинюк вместе с братом нелегально перевозил в США мигрантов, которым здесь обещал работу, сообщает Радио Свобода.

Всего в деле «семьи Боцвинюк» фигурируют пять братьев. Емельяна арестовали в Берлине и по ордеру Интерпола экстрадировали в США, Степана задержали в Южной Калифорнии в США. Еще три брата покинули США в 2007 году.

Дмитрий и Емельян (справа) Боцвинюки

Среди жертв братьев Боцвинюков – примерно 30 украинцев, большинству из которых «работодатели» не платили обещанного. Следствие также выяснило, что относительно многих своих жертв Боцвинюки применяли физическое и сексуальное насилие.

Приговор по делу 35-летнего Степана Боцвинюка в США ожидают 17 июля. Если его признают виновным в вымогательстве, ему грозит около 20 лет за решеткой.

Как ранее писал Главред, в мае этого года в Луганской области возбуждено уголовное дело против фермера, который 6 лет держал в рабстве 11 человек, работавших на него.

В одном из поселков в области на местного фермера и его двоих сыновей последние почти 6 лет трудились 11 работников, с которыми хозяева за тяжелые сельскохозяйственные работы рассчитывались не деньгами, а продуктами и крышей над головой.

Владельцы бесплатной рабочей силы забирали документы у работников, которые под моральным и физическим давлением не могли покинуть пределы данного фермерского хозяйства.

фото: spooo.ru

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