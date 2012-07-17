Поезда с курортниками опоздали в Крым на 6 часов

{1-}Крымские поезда опоздали в Симферополь на 6 часов. Опоздания возникли в результате перебоев с электричеством, передает корреспондент «Сегодня».

«Судя по тому, что крымские электрички по направлениям Евпатория, Севастополь отправляются по расписанию, неисправность сетей где-то в районе Новоалексеевки, Мелитополя», - предполагают местные таксисты, которые скучают на привокзальной площади без работы.

Напомним, сегодня, 17 июля, утром несколько поездов не смогли вовремя добраться в Крым. Опоздали фирменный «Горняк» сообщением Донецк-Севастополь (№47), Витебск – Симферополь (№491), Днепропетровск - Симферополь (№89), Москва-Симферополь (№29), Кривой Рог – Симферополь (№143). Например, киевский поезд №39 должен был прибыть в 4.15, а по факту пришел около 10.

фото: segodnya.ua

Новости по теме:

Тысячи курортников застряли по дороге в Крым



Отдых в Крыму может обойтись украинцам в 1500 гривен



Половина пляжей Крыма не готова к курортному сезону



